Москва, 22 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

В информационном выпуске — главные новости:

  • В День памяти и скорби в Москве проходят масштабные памятные акции
  • Опасность нацизма в «просвещённой Европе» просмотрели — считает Владимир Путин
  • Румыния критикует Германию за «открытую дверь в диалоге с Россией»
  • Замгоссекретаря США Нуланд летит в Киев и Москву обсуждать Донбасс
  • Кто хочет взорвать Олимпиаду в Бразилии?
  • Карабах: «Константиновский прорыв» в урегулировании конфликта