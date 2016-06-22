Радио REGNUM: первый выпуск за 22 июня
Москва, 22 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
В информационном выпуске — главные новости:
- В День памяти и скорби в Москве проходят масштабные памятные акции
- Опасность нацизма в «просвещённой Европе» просмотрели — считает Владимир Путин
- Румыния критикует Германию за «открытую дверь в диалоге с Россией»
- Замгоссекретаря США Нуланд летит в Киев и Москву обсуждать Донбасс
- Кто хочет взорвать Олимпиаду в Бразилии?
- Карабах: «Константиновский прорыв» в урегулировании конфликта