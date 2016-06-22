Чебоксары, 22 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Чувашии при строительстве дорог создаются проблемы «на ровном месте», а деньги «залёживаются» на счетах. «Достаточно серьёзная» ситуация сложилась при реконструкции Московского моста и строительстве двухуровневой развязки по пр. Айги — ул. Фучика в Чебоксарах. Подрядчики не осваивают федеральные бюджетные средства, власти ссылаются на некачественно подготовленную проектную документацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные дорожные вопросы были подняты сегодня, 22 июня, на заседании чувашского правительстве при корректировке выделяемых средств.

cap.ru Апрель 2016 года. Реконструкция Московского моста

Кабинет министров республики одобрил увеличение на 21,4 млн рублей бюджетных средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в городских округах — в целом сумма трансфертов превысит 251,4 млн рублей. Глава Минтранса Михаил Резников сообщил, что проектом постановления предлагается утвердить распределение средств на строительство дорог в городах в сумме 911,56 млн рублей, в том числе 610 млн рублей перечисляются из федеральной казны, 251 млн рублей — из республиканского бюджета и 49,5 млн рублей — из муниципальных бюджетов.

Что касается федеральной поддержки, то «средства планируется направить и уже направлено» почти 378 млн рублей на реконструкцию Московского моста и около 232,7 млн рублей — на строительство двухуровневой транспортной развязки по пр. Айги — ул. Фучика в Чебоксарах. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался, удалось ли по данным объектам войти «в график». «Или до сих пор не вошли?», — обратился он к министру транспорта.

Михаил Резников признал, что «ситуация там достаточно серьёзная», особенно в части строительства развязки: «Практическое нулевое освоение федеральных средств идёт по этому объекту». Министр пояснил, что «есть проблемы и по проектной части, и проблемы по ходу строительства»: «Я, честно говоря, сильно озабочен, что мы к концу года всю эту сумму не сможем освоить при таких темпах строительства».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подчеркнул, что на Московском мосту проблем с освоением федеральных средств «быть больше не должно». 21 июня в федеральное казначейство были представлены документы на 72 млн рублей, из них 37 млн рублей уже оплачено, остальную сумму подрядчику должны перечислить сегодня.

Сложнее ситуация по развязке по пр. Айги — ул. Фучика (в районе Сугутского моста). В настоящее время освоено только 5 млн рублей федеральных средств, сити-менеджер подтвердил наличие проблем с проектной документацией, за которую несёт ответственность подведомственное Минстрою организация. «В связи с тем, что «Чувашгражданпроект» своевременно не может провести корректировку проекта, подрядчик — компания «СУОР» — не может представить документы на оплату. Здесь действительно есть сбои. Миллионов на 30−40 подрядчик готовит документы — как приведём в соответствие, сразу оплатим», — пояснил Алексей Ладыков.

Глава Чувашии констатировал, что «месяцами, неделями, залёживаются документы». «Бюрократ для чего? Бюрократ должен заниматься творческой работой, стыковать, смотреть, оценивать и т.д. А тут, видать, никто не хочет на себя ответственность брать — боятся, что кого-то «зацепят» и всё остальное с учётом борьбы с коррупцией. В чём вопрос, вы мне честно скажите?», — обратился Михаил Игнатьев к Алексею Ладыкову.

«Чтобы оплатить, необходимо, чтобы проектно-сметная документация совпадала с исполнительной документацией. У нас по факту проходит корректировка, в итоге исполнительная документация не совпадает с проектной. И проектный институт опаздывает с корректировкой проекта», — повторно озвучил проблему глава администрации Чебоксар. И подтвердил слова Михаила Игнатьева о том, что «Чувашгражданпроект» «изначально подготовил некачественную документацию».

«Это вопросы к Минстрою, сколько уже разговариваем. Мы сами создаём проблемы на ровном месте, потом тратим время на совещания, на «разборки», на встречи и показываем, какие мы занятые, что у нас времени не хватает на работу», — сделал вывод Михаил Игнатьев, поручив главе Минтранса управлять ситуацией «жёстко, жалеть никого не надо».

Главе Минстроя Олегу Маркову удалось отмолчаться, что не удивительно: ещё недавно он был награждён Михаилом Игнатьевым медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» и повышен до статуса вице-премьера. Как министр Резников, до недавнего времени — вице-премьер, будет жёсток и безжалостен с действующим вице-премьером Марковым, возможно, ещё предстоит увидеть.

Строительство объектов началось в 2015 году. Отметим, что в апреле 2016 года на данных объектах в Чебоксарах прошли рабочие совещания с участием премьера Чувашии Ивана Моторина. Тогда настоящее шоу развернулось при обсуждении хода строительства транспортной развязки пр. Айги — ул. Ю. Фучика. На этой развязке, судя по всему, не скоро ждать развязки — участники дорожного строительства обвиняли друг друга. Власти констатировали, что за три последних месяца на объекте мало что изменилось. И совершенно обыденно звучали слова «склоки», «идиотизм», «ни хрена», «дурдом», «сумасшествие», «забодали», «цирк», «шаляй-валяй», «враньё», «подам в суд».