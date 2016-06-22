Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Время приезда бригады «скорой помощи» к пациентам значительно увеличивает равнодушие автомобилистов и пешеходов, которые отказываются уступать дорогу. Об этом сегодня, 22 июня, заявил главный врач ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Санкт-Петербурга Алексей Бойков, передает корреспондент ИА REGNUM.

mos03.ru Скорая помощь

По словам Алексея Бойкова, в 2015 году среднее время прибытия «скорой помощи» в Петербурге составило 15,5 минут. «Это средняя цифра, поскольку в новостройках можно долететь за 4−6-8 минут, а днем в понедельник в центре города — либо бегом, либо перепрыгивая через машины. Зачастую можно увидеть, что сотрудники «скорой помощи» в синей форме с сумками и оборудованием идут по дороге или тротуару, потому что проехать нереально», — отметил он.

Бойков напомнил, что в соответствии с новым, регулирующим деятельность «скорой помощи», приказом, на вызов для оказания экстренной помощи необходимо доезжать не более чем за 20 минут. При этом, радиус расположения подстанций «скорой помощи» в Петербурге составляет 2,5 км.

«А давайте попробуем доехать? Если в чистом поле, то, конечно, это возможно. А давайте попробуем проехать Невский проспект вот сейчас, или попробуем попасть отсюда на Петроградскую сторону через мост», — предложил он. Поясним, что в Петербурге в эти дни частично перекрыт Троицкий мост для подготовки праздника выпускников «Алые паруса». Это вызвало большие транспортные затруднения в центре города и на Петроградской стороне.

Также Алексей Бойков подчеркнул, что даже если машина «скорой помощи» будет стоять в каждом дворе, то она все равно не успеет прибыть за две минуты и спасти человека, когда необходимо оказать экстренную помощь.

«А ведь любой прохожий, который обладает навыками первой помощи, может придать пострадавшему необходимое положение, остановить кровотечение. Только тогда мы добьемся того, чтобы люди не умирали от незначительных травм, потому что все стояли рядом, снимали на сотовые телефоны, но никто не подошел и не смог голову повернуть на бок и немного подержать», — сказал Алексей Бойков.

По его словам, в обществе сложилось потребительское отношение к «скорой», которую вызывают, когда нужно перемотать порезанный палец, не понимая, что правильнее было бы не отрывать медиков от жизненно важных вызовов и дойти до ближайшего травмпункта.

В то же время «скорая» по-настоящему необходима, когда человек может умереть через 10−20 минут, если не оказать ему помощь.

Так же равнодушно к машинам «скорой помощи» относятся многие автомобилисты и пешеходы. «Нас не пропускают на улицах. Подстанций в центре города много, потому что там практически не проехать. Есть подстанция в Мариинской больнице (…) проще пешком дойти иногда бывает. Потому что нам из больницы не выехать — из ворот не выпускают «скорую», — возмутился Бойков.

Он добавил, что передвижению машин «скорой помощи» зачастую мешают и пешеходы, которые предпочитают воспользоваться своим преимуществом перед автотранспортом на пешеходном переходе и не пропустить бригаду на вызов.

Вместе с тем, по его словам, ситуация с оказанием скорой медицинской помощи меняется к лучшему: если раньше вызовы ждали, когда освободится бригада «скорой», то сегодня ситуация поменялась — бригады, как правило, ожидают вызов.