Владикавказ, 22 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Северной Осетии необходимо наметить меры по выполнению в полном объеме майских указов президента России, созданию достойных рабочих мест и стимулированию внутреннего потребительского спроса как фактора развития производства. Об этом заявил на прошедшем в городе Владикавказе заседании Совета профсоюзов РСО-Алания его председатель, депутат парламента республики Таймураз Касаев, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Первомайская демонстрация у Путиловского завода. 1906

Как отметил лидер профсоюзов, первостепенное значение имеет проблема роста заработной платы. По мнению Таймураза Касаева, сегодня некоторые работодатели экономят на доходах своих работников. «Статистика за 2015 год показывает, что совокупная прибыль предприятий выросла в прошлом году на 49%, тогда как совокупный фонд заработной платы увеличился всего на 4%. Это полностью опровергает лживый тезис о том, что зарплата опережает рост производительности труда, и наглядно демонстрирует, что у работодателей есть возможность повышать плату за труд. По официальным данным, реальная заработная плата в целом по стране упала в 2015 году на 9%», — заявил профсоюзный лидер.

По словам Касаева, в этих непростых условиях отраслевые профсоюзы используют в своей деятельности различные методы — от ведения переговоров до проведения коллективных действий. Профсоюзы на разных переговорных площадках выдвигали требования о повышении МРОТ и доведения его до величины прожиточного минимума, противодействовали попыткам включения в МРОТ различных компенсационных и прочих выплат, выступали за безусловное выполнение майских указов президента РФ в части увеличения заработной платы бюджетникам. В результате, «голос профсоюзов» был услышан. По предложению председателя правительства России Дмитрия Медведева, Госдума приняла законопроект об установлении с 1 июля 2016 года МРОТ в размере 7,5 тысяч рублей.

Вместе с тем, как считает Касаев, профсоюзы не должны останавливаться на достигнутом. В настоящее время сохраняется отрицательная динамика основных показателей социально-экономического развития Северной Осетии. Производство продукции сельского хозяйства сократилось на 14,2%, оборот розничной торговли уменьшился на 3,4%, объем платных услуг населению — на 7,1%.

Руководитель профдвижения республики особо подчеркнул, что успешно решить проблемы социально-экономического характера возможно на площадке Республиканской трехсторонней комиссии. Но в связи с тем, что в течение года состав правительства РСО-Алания неоднократно менялся, профсоюзам так и не удалось добиться назначения координаторов трехсторонней комиссии. Как только данная проблема решится, при ведении переговоров профсоюзы будут настаивать на необходимости изменения социально-экономической политики республики. Она должна быть направлена на обеспечение роста экономических и финансовых показателей в республике.

Напомним, что в Северной Осетии сегодня сохраняется высокий уровень задолженности по заработной плате. На 1 апреля 2016 года она составила 38,1 млн рублей. Сокращаются различные социальные программы. Остро стоит проблема занятости, особенно среди молодежи.