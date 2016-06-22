Каракас, 22 июня, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Венесуэлу прибыл заместитель Госсекретаря США Томас Шэннон. В программе визита запланированы переговоры Шэннона как с представителями официальных властей, так и с лидерами оппозиции. Не исключены и переговоры представителя Госдепа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

ruurmo Представитель Госдепа США в Венесуэле

Как сообщает VTV, в ходе визита Шэннон намерен обсудить социальные, экономические и политические проблемы, с которыми столкнулась Венесуэла. Предполагается, что его визит должен придать импульс переговорам, начавшимся между странами на прошлой неделе.

Николас Мадуро на прошлой неделе несколько раз заявил о готовности восстановить полноценный дипломатический диалог с США. Отметим, что именно США являются одним из основных экономических партнеров Венесуэлы.