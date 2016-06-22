Ульяновск, 22 июня, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Ульяновске 22 июня в 4:00 на площади 30-летия Победы собрались около 350 жителей региона — ветераны войны и труда, представители общественных организаций, военнослужащие Ульяновского гарнизона, молодежь, руководители области и города, передает корреспондент ИА REGNUM.

ulgov.ru Ульяновск 22 июня 2016 год, площадь 30-летия Победы

На площади 30-летия Победы также состоялась акция «Зажги свечу», организованная совместно с реготделением «Единой России». Сотни ульяновцев зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. В память о героях-ульяновцах, павших в боях за свободу и независимость Родины, в небо были выпущены воздушные шары.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Галныкина исполнила песню «Война, война» и музыкальную композицию «Баллада о матери». Торжественным маршем прошли военнослужащие 31-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, которые являются наследниками боевой славы 104-ой ордена Кутузова 2-ой степени воздушно-десантной дивизии, которая начала свой боевой путь в 1943 году.

Также в День памяти и скорби впервые в областном центре на территории городского парка «Владимирский сад» в 12:00 состоялась тематическая программа с использованием архивных материалов начала Великой Отечественной войны. На площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина организована тематическая фотовыставка «Начало войны глазами жителей города».

В этой связи стоит отметить, что независимость Родины в Великой Отечественной войне отстаивали 226 тысяч ульяновцев, более 125 тысяч из них погибли. В годы войны за Ульяновском закрепилось название «кузница офицерских кадров» — здесь дислоцировались четыре военно-учебных заведения наркомата обороны: пехотное, два танковых, единственное в стране училище связи. За четыре военных года в них по сокращенной программе было подготовлено 12 тысяч офицеров. Более 170 жителей Ульяновской области стали Героями Советского Союза, около 40 — полными кавалерами ордена Славы.

Областной центр стал местом эвакуации 15 промышленных предприятий из оккупированных районов СССР и прифронтовой полосы. Предприятия выпускали патроны, за годы войны было сшито четыре миллиона шинелей, освоили выпуск вещевых мешков, мешочков для сухарей, носилок, патронташей, маскировочных халатов, портянок.

Тяжелейшие испытания легли в те военные годы на плечи 675 тысяч крестьян, в основном женщин и детей. Также население области активно участвовало в патриотическом движении. Были собраны средства на танковые колонны «Ульяновский колхозник» и «Ульяновский пищевик», эскадрильи «Родина Ильича» и «Валериан Куйбышев». За годы войны через 26 госпиталей города и области прошло 133 тысячи 672 раненых воина.