Москва, 22 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Российский рубль идет на укрепление, это хорошо видно, если взглянуть на месячные графики рублевых пар. Сил национальной валюте придают цены на нефть, которые растут с февраля 2016 года. Пока восходящий тренд сохраняется, хотя периодически прерывается техническими коррекциями вниз, заявила ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева, давая прогноз на июль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«В июле у Brent есть все шансы закрепиться выше отметки $53 за баррель, тогда перспективы роста существенно расширятся вплоть до $67 за баррель. Основным триггером для восстановления нефтяных котировок будет сокращение дисбаланса на рынке и ослабление доллара США», — отметила эксперт.

«Американская валюта в свою очередь в июле продолжит терять вес на фоне промедлений ФРС США с повышением ставки. На июньском заседании комитет FOMC принял решение оставить ставку без изменений в связи с ухудшением макростатистических показателей США и возросшими внешними рисками. В частности, речь шла о медленном росте глобальной экономики, ухудшении торговых отношений и возможном выходе Великобритании из ЕС. Следующее заседание Федрезерва состоится 27 июля 2016 года, но вряд ли инвесторов ждут какие-либо изменения в политике регулятора. Этот факт лишь усилит ослабление доллара. Ставка не будет повышена раньше августа-сентября», — считает Кокорева.

«В совокупности рост цен на нефть и ослабление доллара США позволят рублю укрепить свои позиции. Тем не менее, вряд ли паре доллар/рубль позволят опуститься ниже 60 рублей, а паре евро/рубль ниже 68 рублей. Ограничить движение валютных пар может Центробанк РФ посредством дальнейшего повышения ставки. Ближайшее заседание банка состоится 29 июля 2016 года, решение регулятора во многом будет зависеть от динамики инфляции в стране, действий ФРС США и состояния бюджета РФ», — сказала эксперт.

По ее мнению, «крепкий рубль пока не вписывается в бюджетную политику, так как последний сильно зависит от экспортной выручки. Понижение ставки будет нивелировать эффект от роста цен на нефть в отношении рубля. Однако можно предположить, что Центробанк не будет торопиться и пока повременит с дальнейшим понижением ставки».

«По совокупности вышеупомянутых факторов в июле пара доллар/рубль опустится до отметки 60−61 рубль, а пара евро/рубль — до уровней 68−69 рублей. Для тех, кто планирует заграничные поездки в августе, это наилучший период для покупки валюты. Однако не стоит забывать о форс-мажорных ситуациях. Речь идет о трудно предсказуемых, как правило, политических событиях, которые вносят коррективы в движение рынков», — высказала свое мнение эксперт.