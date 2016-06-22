Ярославль, 22 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославской области начался рост цен на бензин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так стоимость АИ-92 на различных АЗС с начала июня выросла на 50−80 копеек. Согласно последним официальным данным Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, с 3 по 10 июня рост цен на бензин и дизельное топливо разных марок составил 0,6 — 1,5% (20−30 копеек). Более свежих данных в департаменте предоставить не смогли.

Больше всего за этот период подорожало дизельное топливо «Евро класс 2» — с 32,67 до 33,17 рублей. Представители розничных компаний объясняют рост цен повышением оптовых цен.

«За последний месяц оптовые цены поднимались раз 8. Мы тоже вынуждены поднимать цены. Оптовики нам ничего не объясняют, но, вероятно, это связано с подорожанием нефти. Мы сами страдаем от повышения цен, так как трудно конкурировать с крупными сетевыми компаниями. Например, на 92-й бензин у нас наценка всего 4%. Есть скидки по дисконтным картам больше, чем наценка. Получается, мы продаем бензин себе в убыток», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Ярославской топливной компании» Анатолий Смирнов.