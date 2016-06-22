Ереван, 22 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Франция как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ уже заявила о готовности организовать встречу президентов Азербайджана и Армении, заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

Photolure «Бочка мира» Ереванского коньячного завода. Заложена в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которой хранится спирт 1994 года, что символизирует дату подписания перемирия в Карабахском конфликте. Будет открыта в день подписания мирного соглашения

По её словам Франция приветствует итог проведенной 20 июня в Санкт-Петербурге трехсторонней встречи. Посол отметила, что мирного урегулирования конфликта можно добиться лишь посредством постоянного и искреннего диалога.

«Сопредседатели Минской группы, будучи посредниками между сторонами конфликта, продолжат выполнять свои обязательства, а также прилагать усилия в направлении укрепления доверия и всестороннего мирного урегулирования конфликта. Франция как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ уже заявила о готовности организовать встречу президентов Азербайджана и Армении», — цитирует Буше агентство АПА.

В свою очередь, посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье 21 июня заявил, что внедрение механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил является важнейшим и ключевым вопросом для Франции.

Несмотря на то, что в заявлении по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге об этих механизмах не упоминается, по словам посла, это не значит, что вопрос игнорируется.

«По моим данным, в Вене в настоящий момент проводятся активные работы по вопросу установления этих механизмов», — заявил Шарпантье.

Он также отметил, что благодаря данным механизмам будет создана возможность для реализации мер доверия. Жан-Франсуа Шарпантье выразил надежу на то, что внедрение подобных механизмов также позволит пролить свет на апрельские события в зоне карабахского конфликта.

Жан-Франсуа Шарпантье не согласился с мнением, что в ходе военных действий в зоне карабахского конфликта в начале апреля международная дипломатия не работала или допускала ошибки.

По словам посла Франции, и сейчас дипломаты активно работают над тем, чтобы исключить повтора апрельских событий.

«Сегодня наша главная задача заключается в том, чтобы идти вперед и продвигать переговорный процесс по карабахскому урегулированию», — резюмировал Жан-Франсуа Шарпантье.

По мнению политолога Микаела Золяна, между посредниками существует согласие о том, что Россия берет на себя инициативу, но действует согласованно с остальными. «Правда, согласованность эта, скорее, тактическая, чем стратегическая. США это выгодно, поскольку до выборов осенью Вашингтон вряд ли станет выступать с какими-то инициативами, у Франции тоже свои проблемы. Но это не значит, что России позволят монополизировать процесс. Думаю, Запад считает так — если России удастся достичь результатов, хорошо, если нет, то ответственность будет нести Москва. Как только дело дойдет до каких-то договоренностей, скажем, по вопросу миротворцев, все может вмиг измениться», — сказал Золян в интервью lragir.am.

На вопрос о том, может ли этот процесс оттенить Минский, политолог заявил, что и Россия, и Запад будут очень осторожны и сохранят баланс. «После венской встречи равновесие склонилось в сторону Минской группы, теперь в сторону России. Полагаю, что следующую встречу организуют так, чтобы Минская группа вновь вышла на передний план. В любом случае, сейчас только Россия готова вложить в процесс какой-то ресурс, да и то весьма ограниченный. Но Запад не готов полностью отойти от процесса. В результате баланс несколько нарушен в пользу России. Это, скорее всего, сохранится до выборов в США», — подытожил Золян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Санкт-Петербурге прошла трёхсторонняя встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым по вопросу карабахского урегулирования. По итогам консультаций президентов было принято совместное заявление, в котором отмечено достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.