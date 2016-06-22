Берлин, 22 июня, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Страны Запада должна вести с руководством РФ цивилизованный диалог, разговаривая языком экономики и политики. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью немецкому изданию Deutsce Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я не считаю, что нужно сваливаться в третью мировую войну, — говорит украинская военнослужащая. — Европа может и должна цивилизованно разговаривать с РФ языком экономики и политики».

По словам Савченко, ей неприятно, что от санкций страдают простые люди — как в России, так и в Европе и на Украине.

«Поэтому санкции должны быть более персональными, чтобы наказывать тех людей, которые этого заслуживают, — говорит она. — А общие экономические санкции желательно со временем снять, но — поэтапно, по мере выполнения тех или иных условий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели «ограничительные меры» против отдельных физических лиц и компаний России. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики страны.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против Москвы.

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