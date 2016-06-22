Москва, 22 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Российская экономика может столкнуться с дальнейшим углублением рецессии: страна ещё не миновала «дно кризиса». В мае рецессия по большинству экономических параметров усилилась, сообщается в докладе Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе».

Prairie Kittin Дно кризиса

По оценкам экономистов ВШЭ, в российской экономике в апреле-мае 2016 года наблюдалось сжатие на 2,5%. В то же время в мае прошлого года, который ранее экономисты оценивали как «дно текущего кризиса», результаты были лучше.

Эксперты отметили, что не оказало спасительного для экономики эффекта и повышение нефтяных цен с $30 до $45. Экономисты ВШЭ считают, что на серьёзный эффект от импортозамещения рассчитывать не стоит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент России Владимир Путин заявил, что страна прошла пик экономического кризиса в 2015 году: экономика смогла сохранить устойчивость благодаря антикризисным действиям правительства.