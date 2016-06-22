Тбилиси, 22 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Подозреваемый в принадлежности к криминальным авторитетам Давид Герлиани был задержан правоохранительными органами Грузии 22 июня при попытке пересечения грузино-армянской границы в обход пограничного КПП. Об этом на брифинге 22 июня сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

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По его информации, расследование по статье 223 УК Грузии (о принадлежности к криминальному миру) в отношении Давида Герлиани в МВД Грузии было начато еще 19 июня (сразу же после разглашения депутатом от ЕНД Гиви Таргамадзе информации о прибытии Давида Герлиани из Одессы в Тбилиси).

«Мы умышленно в течение трех дней не делали комментариев по этому вопросу, чтобы не помешать следственным действиям», — пояснил министр.

По его словам, о депортации вора в законе из Украины в Грузию МВД Грузии узнало из СМИ, и грузинскую сторону интересует, почему министерство внутренних дел Украины заранее не сообщило грузинским коллегам о возможной депортации криминального авторитета, как это предусмотрено заключенным между МВД Грузии и Украины соглашением о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

«В рамках расследования мы уже обратились с официальным письмом к украинским коллегам и потребовали разъяснений. Нас интересует, был ли подлинным выданный ему украинский паспорт, и почему он не был конфискован украинскими органами», — заявил Мгебришвили и подчеркнул, что его ведомство ожидает ответа от МВД Украины.

Первым тревогу в связи с депортацией из Украины вора в законе Давида Герлиани забил Гиви Таргамадзе. Он безапелляционно заявил, что правительство Грузии мобилизует вдоль границ и в регионах страны воров в законе с тем, чтобы с их помощью оказать давление на избирателей и на выборах 8 октября набрать достаточное для победы число голосов.