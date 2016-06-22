Ярославль, 22 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. 23 июня в Ярославле состоится презентация будущей книги профессора Владимира Жельвиса «Обнимитесь, миллионы!». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, презентационной площадкой станет Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова.

фото страницы Владимира Жельвиса в Facebook Владимир Жельвис

Доктор филологических наук Владимир Жельвис представит очерки о лингвистических особенностях различных культур. В своей доброжелательной и чуть ироничной манере, переплетая научные изыскания с житейскими примерами, автор показывает, что поведение человека и смысл сказанных слов обладают национальными особенностями, которые нужно знать, чтобы правильно понимать иностранцев.

Интерес Владимира Жельвиса к лингвокультурологической тематике уже был реализован в его книге «Эти странные русские». В 2006 году увидели свет его очерки по межкультурной коммуникации «Мы — одной крови — ты и я!», в 2011 — книга «Наблюдая за русскими», получившая широкую известность.

«В дни тяжелых испытаний, выпавших на нашу долю, мне кажется особенно важным поговорить о необходимости видеть в окружающих нас людях и народах не противников, не оппонентов, а таких же, как мы, простых людей. Которые, как и мы, хотят мира, дружбы, любви. Но для этого нам надо лучше их понять, увидеть их достоинства и недостатки и сравнить с нашими. Вот это я и попытался сделать в своей книге», — прокомментировал профессор Владимир Жельвис.

Выдержка из книги Владимира Жельвиса «Обнимитесь, миллионы!»:

«Любопытные факты о том, как различается жестикуляция у разных народов и культур. Американец не понимает человека, грозящего ему указательным пальцем, и в ответ сильно раздражается. Ему кажется, что ему угрожают. Этот жест и покачивание перед носом указательным пальцем из стороны в сторону считаются очень грубыми и встречаются очень редко. Русский жест «махнуть на всё рукой» будет американцами понят как агрессивное заявление «Иди ты отсюда сам знаешь куда!»

Если русский бьёт себя в грудь (божится, что говорит правду и т.п.), американец сочтёт, что перед ним какой-то истерик. Если на глазах американца провести рукой по горлу в смысле «сыт по горло», американец поймёт это как «я тебе голову оторву!» Когда американец, англичанин или австралиец поднимает вверх большой палец, он или хочет сказать, что у него всё о-кей или желает остановить попутную машину. Итальянец так обозначит цифру «один», а бесцеремонный грек пожелает собседнику «заткнуть фонтан».

Где находится тот, кого мы обозначаем как «я»? Европеец укажет на грудь, японец на нос. Душа у нас, считаем мы, находится в сердце, японская душа — в животе. Вот откуда харакири. Мы, выслушав какой-то вздор, покрутим пальцами у виска. У голландцев этот жест — комплимент чужому остроумию. Немец, подняв брови, выразит тем своё восхищение, англичанин — недоверие. Итальянец постучит пальцем по носу. Голландец в той же итуации пощёлкает себя по шее. Так что, задумав выпить, помните, с кем имеете дело.

Наконец, общераспространённый жест — колечко из большого и указательного пальца означает: в Америке — знак благополучия, на юге Франции — «всё плохо» («ноль успеха»), в Японии так просят денег, в Португалии и Бразилии это поймут как непристойный намёк и, вполне возможно, намнут вам бока».

Книга пока только готовится к изданию — средства на печать собираются на сайте Planeta.ru. Пока издательство планирует выпустить лишь 1000 экземпляров, но если удастся собрать сумму больше заявленной, тираж обещают увеличить.

Владимир Жельвис — доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных литератур и языков Ярославского педагогического университета. С 1962 года по настоящее время Владимир Жельвис преподаёт практику английского языка и читает лекции по истории культуры, межкультурной коммуникации, истории английского языка, лексикологии и теоретической грамматике английского языка, методам лингвистического исследования, теории перевода, поэтическому переводу. Является автором монографии «Поле брани. Сквернословие как социальная проблема» — первого в России монументального исследования инвективной лексики (1997 г.).