Москва, 22 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Спасатели поймали королевскую молочную змею в подъезде жилого дома на востоке Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного МЧС.

sipa Змея

22 июня утром на телефон «112» позвонили жильцы дома 31 на 7-й Парковой улице, которые сообщили, что в их подъезде ползает змея.

«Спасатели поймали ее и отвезли в мешке в отряд, где ждут специалистов департамента природопользования, которым должны передать рептилию», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе департамента природопользования пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что рептилия никого не покусала. «Это змея примерно 50 см и она не опасная «, — заявили в ведомстве, добавив, что она не занесена в Красную книгу. На данный момент змея находится в центре реабилитации диких животных.

Напомним, в 2015 году на «горячую линию» департамента природопользования столицы поступило более 150 обращений от граждан о диких животных на улицах. Особенно часто жители столицы жаловались на змей.