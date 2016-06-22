Саратов, 22 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Саратове «Вахта памяти» прошла 22 июня рано утром в Парке Победы на Соколовой горе. Патриотическая акция, приуроченная к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в 4:00. Именно в это время фашистские войска перешли в наступление, положив начало одной из самых страшных войн в истории человечества, передает корреспондент ИА REGNUM.

saratov.gov.ru В День памяти и скорби состоялось церемония возложения венков и цветов к мемориалу защитникам Отечества

Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания, а затем в их честь зажгли 75 свечей памяти, выложив символическое слово «Помним» и цифру 75. Затем состоялось возложение цветов к вечному огню.

Открывая митинг, редактор Книги Памяти Саратовской области, председатель регионального Союза ветеранов Георгий Фролов рассказал о выпуске нового, 32-го тома книги, в котором собраны воспоминания о войне, пересказанные внуками ветеранов. По данным издания, с войны не вернулись около 300 тысяч саратовцев.

По окончанию церемонии в Парке Победы участники ветеранских и военно-патриотических объединений направились для возложения цветов к другим памятным местам. Автомобили и мотоциклы со знаменами прибыли к памятникам, установленным в честь участников Великой Отечественной войны. Это мемориалы «Пограничникам всех поколений», «Памятник пожарным», «Стена Памяти».

В День памяти и скорби на Воскресенском кладбище Саратова также состоялось церемония возложения венков и цветов к мемориалу защитникам Отечества. Участники церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, после чего священники отслужили панихиду по павшим воинам. В завершение мероприятия военнослужащие пронесли Знамя Победы.