Москва, 22 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В районе станции Нижние Котлы «Аэроэкспресс» насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, сообщает 22 июня пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

goodfon.ru Железная дорога.Закат

Машинист электропоезда, следовавшего от Павелецкого вокзала в аэропорт «Домодедово», заметил человека на путях слишком поздно и не успел затормозить состав. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту происшествия ведется проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, электричка насмерть сбила женщину, переходившую через пути в районе станции «Окружная» Московской железной дороги на запрещающий сигнал светофора. Трагедия произошла около 19 часов 20 июня на Ленинградском направлении МЖД.