Москва, 22 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выбрало нефтяную компанию «Роснефть» единственным поставщиком топлива для служебного транспорта Министерства внутренних дел (МВД). Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В документе сказано, что компания «Роснефть» и ее 42 дочерние структуры стали единственными поставщиками нефтепродуктов для МВД до конца текущего года.

Стоимость контракта пока неизвестна.

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