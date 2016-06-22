Рига, 22 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Несмотря на то, что латышскоговорящая аудитория в основном смотрит телеканалы латвийского производства, социологические исследования показывают, что эта аудитория все чаще смотрит и российские каналы, заявила в интервью руководитель медиакомпании MTG TV Latvija Байба Зузена, сообщает LETA.

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По ее словам, это происходит несмотря на политическую ситуацию. «Я думаю, нет или очень мало таких латышей, которые целенаправленно включают, например, новости или аналитические программы «НТВ Мир». Они смотрят там российские фильмы, шоу очень высокого качества, в которые вложены огромные деньги, так что зрителей трудно в чем-то упрекнуть. Однако между развлекательными передачами бывают новости, так что, получается, смотрят и их», — сказала Зузена.

В свою очередь в русскоговорящей аудитории тенденция другая — русские никогда много не смотрели латышские каналы, и смотрят их еще меньше. «Если латышская аудитория хочет смотреть российские или украинские сериалы, мы хотим, чтобы они смотрели их на наших каналах. Такова реальность. Нам нужно выживать», — сказала Зузена, поясняя присутствие российских продуктов на каналах MTG.

Добавим, что заявление Байбы Зузены полностью опровергает результаты исследования «Компас доверия VA», проведенного совместно с Vilands Associates и Norstat, которые утверждают, что русскоязычные жители Латвии склоняются доверять латышским СМИ, при этом латыши русскоязычным СМИ не доверяют.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель отдела развития языка Агентства латышского языка Инита Витола заявила, что около 20% жителей, для которых родным языком является латышский, смотрят телепередачи на русском языке. В то время, как телепередачи на латышском языке смотрят лишь 7% жителей, для которых родным языком является русский. По ее мнению, происходит это потому, что люди выбирают телепрограммы не по языку, а по содержанию, подчеркнула Витола.

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