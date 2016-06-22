Минск, 22 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. «Ужесточение конкуренции на российском рынке — это не временное явление, это всерьез и надолго», — заявил сегодня, 22 июня, в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам главы Белоруссии, модернизация сельского хозяйства стоила постсоветской республике десятки миллиардов долларов: «Мы вложили за последние годы только по двум госпрограммам и модернизации села свыше $50 млрд».

«Россия уже сегодня идёт по нашему пути», — констатировал он, обосновывая правильность таких вложений.

Лукашенко отметил, что конкурировать на российском рынке и не допустить дальнейшего падения экспорта в РФ — можно, хотя и сложно. Ответить следует снижением цены и повышением качества выпускаемой продукции, отметил он в своём докладе.