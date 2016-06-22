«Россия уже сегодня идёт по пути Белоруссии»
Минск, 22 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. «Ужесточение конкуренции на российском рынке — это не временное явление, это всерьез и надолго», — заявил сегодня, 22 июня, в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы Белоруссии, модернизация сельского хозяйства стоила постсоветской республике десятки миллиардов долларов: «Мы вложили за последние годы только по двум госпрограммам и модернизации села свыше $50 млрд».
«Россия уже сегодня идёт по нашему пути», — констатировал он, обосновывая правильность таких вложений.
Лукашенко отметил, что конкурировать на российском рынке и не допустить дальнейшего падения экспорта в РФ — можно, хотя и сложно. Ответить следует снижением цены и повышением качества выпускаемой продукции, отметил он в своём докладе.