Красногорск, 22 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Муниципальные образования Московской области готовы к отопительному сезону 2016−2017 годов примерно на 20%. В регионе уже определили лидеров и аутсайдеров рейтинга подготовки к грядущей зиме. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

kambanji Отопление

«В настоящее время готовность региона к отопительному периоду составляет около 20%, что соответствует плановым показателям. Данный вопрос обсуждался 22 июня в рамках видеоселекторного совещания с главами муниципальных образований Подмосковья», — пояснил Пестов.

Среди муниципалитетов наиболее качественно подготовивших коммунальный комплекс и жилой фонд к зиме оказались: Клинский, Орехово-Зуевский, Красногорский, Дмитровский, Ногинский районы, городские округа Лыткарино, Электросталь, Жуковский, Кашира, Орехово-Зуево.

В числе худших были названы Луховицкий, Серпуховский, Солнечногорский районы, городские округа Звездный городок, Пущино, Ивантеевка и Рошаль.

Напомним, что областным коммунальщикам в срок до 15 сентября предстоит подготовить все многоквартирные жилые дома, более 2,4 тысячи котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, 12 тысяч километров канализационных сетей, 638 канализационных насосных станций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2015−2016 годов был завершен в Подмосковье в конце апреля этого года. Согласно установленным правилам, отопление отключают, если в течение пяти дней среднесуточная температура не отпускалась ниже 8 градусов тепла. Начинается отопительный сезон, когда в течение пяти дней средняя температура воздуха держится, наоборот, на уровне ниже 8 градусов.