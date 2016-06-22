Москва, 22 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В России, согласно расписанию ЕГЭ, 22−30 июня стартовали резервные дни для сдачи единого государственного экзамена по всем предметам, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

22 июня проходят экзамены по географии, химии, обществознанию, информатике и ИКТ, а также письменная часть экзамена по иностранным языкам. Резервный срок для сдачи устной части ЕГЭ по иностранному языку предусмотрен 23 июня.

К участию в ЕГЭ по обществознанию в резервный срок допущено около 1,4 тысячи человек, из них около 1 тысячи — выпускники текущего года, к участию в ЕГЭ по химии — около 8 тысяч человек, в том числе около 7 тысяч выпускников текущего года.

Сдавать ЕГЭ по информатике в резервный день намерены около 2,2 тысячи участников, в том числе около 2 тысяч выпускников текущего года, ЕГЭ по географии — около 1 тысячи человек, в том числе примерно 900 выпускников текущего года.

К экзамену по английскому языку допущено около 3,6 тысячи человек, в том числе 3,1 тысяча выпускников текущего года, по немецкому языку — около 300 человек, по французскому языку — около 300 человек, по испанскому языку — около 100 человек.

Напомним, сдавать экзамены в резервные сроки могут участники ЕГЭ, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также те, чьи результаты были аннулированы из-за нарушения порядка проведения ГИА организаторами и другими ответственными лицами.

Отметим, экзамены в резервные дни проводятся с соблюдением того же порядка, что и в основные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период прошли с 27 мая по 20 июня. Во всех регионах России работает горячая линия по вопросам сдачи ЕГЭ, а также телефон доверия к ЕГЭ, по которому можно сообщать обо всех случаях нарушений во время экзаменов.