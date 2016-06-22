Кызыл, 22 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Группа призывников из Тувы отправилась служить в Челябинскую область. Перед отъездом из Кызыла они приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти и скорби. Здесь они встретились с главой региона Шолбана Кара-оола, который выступил с напутствием, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Mr Seb Нож

Шолбан Кара-оол выразил уверенность, что призывники из Тувы будут образцовыми солдатами. «При министре обороны России Сергее Шойгу (Шойгу — уроженец Тувы — прим. ИА REGNUM) вы должны гордиться службой в армии, — заявил Кара-оол. — Но одновременно это еще большая ответственность. Один год в армии пролетит быстро, и я уверен ярко. Я служил два года. В моей жизни служба в армии оставила яркий след. Мужской коллектив делал нас сплоченными. В мужском коллективе все на виду — и слабые и сильные стороны человека».

«Поэтому, — продолжил губернатор, — держитесь именно так, чтобы вас уважали. Не показывайте свою слабину. Отслужите красиво. Воинское мастерство у тувинцев в крови. Если вдруг драка, никогда не хватайтесь за ножи. Это искалечит вам судьбу. За нож берется только трус. Если надо защищаться, то лучше кулаками. Не допускайте, чтобы вас унижали, но и не провоцируйте конфликты, не участвуйте в них. Сейчас дисциплина в армии очень жесткая и контролируемая. Нарушение дисциплины повлечет наказание. Если успешно отслужите, карьера у вас сложится хорошо. Думайте об этом».