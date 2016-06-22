Москва, 22 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Пользователи системы сбора платежей «Платон» получат льготы по транспортному налогу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Закон предполагает, что сумма транспортного налога в отношении грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн будет уменьшаться на сумму платы, которая была внесена их владельцами в системе «Платон», если сумма внесенной платы за установленный период превышает или равна сумме исчисленного налога по итогам отчетного периода. Льгота будет действовать как для физлиц — владельцев ТС, так и для юрлиц.

Ко второму чтению документа была одобрена поправка о распространении налоговых льгот на плательщиков единого сельхозналога (ЕСХН). Таким образом, плательщики единого сельхозналога (ЕСХН) также получат право воспользоваться льготой в том случае, если сумма, уплаченная в системе «Платон», превышает размер транспортного налога. Остаток уплаченных средств будет учитываться при расчете ЕСХН. ЕСХН может быть уменьшен на разность между средствами, уплаченными в системе «Платон», и суммой уплаченного транспортного налога.

Плательщиками ЕСХН, согласно НК РФ, могут быть признаны предприятия, которые занимаются реализацией сельхозпродукции. При этом необходимо, чтобы доход от реализации сельхозпродукции составлял не менее 70% от общей суммы дохода.

Предусматривается, что нормы закона будут применяться для юрлиц с 1 января 2016 года, для физлиц — с 1 января 2015 года. Предполагается, что льготы по транспортному налогу будут действовать до 1 января 2019 года. В Минфине не исключают, что по итогам анализа применения льготы можно будет ставить вопрос о ее продлении.

Реализация закона приведет к выпадающим доходам бюджетов регионов по транспортному налогу в объеме 8,7 млрд рублей, подсчитали в правительстве РФ. Предполагается, что они будут компенсированы за счет средств, зачисляемых в Федеральный дорожный фонд от сбора платы системой «Платон».