Махачкала, 22 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Махачкале у здания муфтията Дагестана собрались несколько десятков жителей поселка Шамхал-Термен (пригород Махачкалы), которые протестуют против отставки местного имама, передает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.

Жан-Леон Жером. Молитва в Каире. 1865

По мнению собравшихся, представители муфтията желают освободить имама мечети в квартале «Учхоз» без объяснения причины. Прихожане не дали это сделать еще на прошлой неделе. «В пятницу вечером несколько человек пришли в мечеть и выжили из нее имама. Мы считаем, что это провокация, с нами это не обсуждали», — заявил один из собравшихся. При этом он отметил, что прежнего имама тоже назначил муфтият.

Во время проведения акции полиция попыталась разогнать собравшихся. Несколько человек были доставлены в отделение полиции. Ближе к полудню с митингующими встретились представители муфтията. Было решено обсудить этот вопрос в ближайшую пятницу с участием джамаата и представителей духовенства.

Как сообщили в муфтияте республики, они не занимаются сменой имамов, все решается согласованно с местным джамаатом. «Если им нужен имам, мы готовы предоставить компетентного человека. Но если они хотят выбрать своего человека, то этот вопрос необходимо решать с Советом имамов Махачкалы», — заявили в пресс-службе муфтията, при этом не уточнив, какими полномочиями в этом деле обладает Совет имамов.

Отметим, муфтият республики периодически инициирует смену имамов различных мечетей. Так, в ноябре 2015 года произошла смена имама в мечети на улице Котрова в Махачкале. Много лет занимавшего этот пост Хасана-хаджи Гасаналиева сменил назначенный муфтиятом Давуд Тумалаев. Смене имама предшествовала силовая акция сторонников официального духовенства, которые вытеснили из мечети салафитов.

Однако позже муфтият решил освободить мечеть. Сейчас она находится под охраной сотрудников полиции. При этом мечеть официально не закрыта. Тогда же духовное управление республики предложило сменить имама мечети на улице Венгерских бойцов в Махачкале. Как заявляли прихожане этой мечети, необходимость в этом официальное духовенство объясняет намерением силовиков закрыть эту мечеть. При этом, от какого именно силового органа поступило такое предложение, не уточняется. Силовые структуры же отрицают свое участие в этом деле.