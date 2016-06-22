Смоленск, 22 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Обращение губернатора Смоленской области о создании на территории региона промышленного кластера по производству высококачественной промышленной продукции изо льна получило поддержку министерства промышленности и торговли России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области. Об этом говорится в письме за подписью министра Дениса Мантурова.

POTIER Jean-Louis Льняное поле

В Смоленской области развитие комплекса по выращиванию и переработке льна является одним из стратегических направлений работы. С 2012 года в регионе действует программа развития льноводства, рассчитанная до 2017 года.

В рамках Стратегии развития льноводства до 2020 года поставлена задача увеличить посевную площадь под лен до 20 тыс. га, а общий потенциал посевных площадей для выращивания этой культуры составляет 40−50 тыс. га, причем, одним из наиболее перспективных направлений развития комплекса является производство промышленной продукции.

Работа по созданию кластера по производству высококачественной промышленной продукции из льна в Смоленской области фактически уже ведется. Так, между администрацией региона и ООО «Агропромышленная корпорация «Вологодчина», ООО «Рослек» подписаны соглашения о сотрудничестве, предполагающие комплексное развитие отрасли, предусматривающие как производство льняного волокна с его последующей глубокой переработкой для выпуска высококачественной льняной пряжи, так и производство целлюлозы, нетканых и медицинских материалов.

В настоящий момент Смоленская область является единственным субъектом в России, получившим поддержку Минпромторга по данному направлению. Если в советское время лен выращивался и перерабатывался в большинстве регионов, то за последние 25 лет посевные площади значительно сократилось, сократилось и отечественное производство льняных тканей. О возрождении производства льна заговорили только в последнее время — например, в этом году посевные площади под лен расширят в Тверской, Московской, Самарской, Костромской областях.