Москва, 22 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Россельхознадзор может запретить ввоз молочной продукции из Белоруссии полностью либо прекратить поставки с отдельных предприятий, если на них будут обнаружены товары ненадлежащего качества, сообщает ведомство.

sk.ru Молоко

По данным ведомства, есть проблемы с качеством и безопасностью продуктов. В частности, сухое молоко, которое импортируется из Белоруссии, не отвечает требованиям техрегламента Таможенного союза

Об этом речь шла в телефонных переговорах главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и замминистра сельского хозяйства Белоруссии Александра Субботина. По мнению российской стороны, Минск должен принять экстренные меры по недопущению ввоза в Россию продукции ненадлежащего качества и безопасности.

Ведомство уточняет, что в 2016 году из Белоруссии в РФ было импортировано более 304 тыс. тонн молочной продукции, в том числе более 56 тыс. тонн сухого молока.