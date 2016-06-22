Минск, 22 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. «Экономика должна стать инновационной по своей сути», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня, 22 июня, в Минске на «Всебелорусском народном собрании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель (фрагмент)

Лукашенко указал на необходимость «довести высокотехнологичный сектор до 5% и среднетехнологичный сектор до 50% в экономике». При этом основным кредитором был назван Китай (хотя по факту главным кредитором является Россия — прим. ИА REGNUM). «Излишние дублирующие производства создают давление на рынке наших стран», — указал он на проблему отношений с партнёрами по Евразийскому союзу (вероятно, намекая на Россию и Казахстан).

«Цель неизменна и понятна: мы должны создать полноценный рынок без изъятий и ограничений», — добавил глава Белоруссии и подчеркнул, что необходимо создать СП с Россией по «финишному производству». «Нас начинают сегодня наклонять — народ это должен знать. Мы на колени не встанем!» — заявил Лукашенко.

Говоря о резервах, он предложил активно разрабатывать поиск полезных ископаемых, заявив: «Докажите, что их там нет!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко поставил крест на пяти «пилотных интеграционных проектах» с Россией. В 2015 году Лукашенко заявил, что у России нет ни денег, ни мозгов, а в 20 16 году в России заявили о возможности создания предприятий ВПК, которые заместят импорт из Белоруссии и Украины.