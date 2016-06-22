Ростов-на-Дону, 22 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Сезон 2016/17 футбольный клуб «Ростов» встретит матчем с бывшим «Газовиком». Оренбургская команда выиграла в прошлом сезоне Футбольную национальную лигу и завоевала право на выступление в РФПЛ, но уже под новым названием — «Оренбург». Дата игры будет утверждена чуть позже, ориентировочно в период с 29 июля по 1 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 22 июня.

fc-rostov.ru Курбан Бердыев с игроками «Ростова»

Согласно пока ещё не утверждённому плану РФПЛ, который будет в ближайшие дни доработан, второй тур для подопечных Курбана Бердыева состоится с питерским «Зенитом», третий — с «Уралом», четвёртый — с «Томью», пятый — с грозненским «Тереком». Дальнейший календарь футбольных баталий будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги Чемпионов и группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Напомним, что готовятся жёлто-синие к новому сезону в Австрии. «Ростов» пробудет там до 28 июня. За этот период футболисты проведут три контрольных матча. Тренировочный процесс возглавляет Курбан Бердыев.

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Отметим, что туркменский специалист пообещал донскому губернатору возглавить тренерский штаб и на будущий сезон. Устная договоренность между руководством области и Бердыевым по-прежнему в силе, вот только контракт пока ещё не оформлен и не скреплён подписями. Всему виной стал финансовый вопрос и пока ещё не покрытые долги по зарплате перед футболистами. Их размер достигает 300 млн рублей.

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