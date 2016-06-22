Ярославль, 22 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Ярмарка «Покупай Ярославское!» пройдет 24 июня 2016 года в Ярославле в Выставочном центре на улице Большой Октябрьской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте АПК Ярославской области.

«Ярмарка пройдет в рамках импортозамещения. Преимущества у разных производителей свои. Например, у одних грудки куриц, выращенных без гормонов, у других яйца по низким ценам. Будет наш шоколад, молочная продукция вся свежая, экологически чистая. Все будет проверено институтом качества. Мы ожидаем 10−15 производителей. Для них это популяризация продукции, в сети им попасть непросто», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM консультант комитета потребительского рынка департамента АПК Ярославской области Любовь Гайсенюкова.

На ярмарку ожидаются представители фермерских хозяйств Ярославского, Ростовского, Некрасовского, Углического, Рыбинского, Даниловского, Тутаевского, и других районов.