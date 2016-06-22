Москва, 22 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Эмоциональный фон жителей России в отношении страны в последние несколько лет стал куда более позитивным. Граждане чаще стали проявлять надежду (36% с 29% в 2014 г.), уважение (32% с 27%), любовь (24% с 16%), доверие (18% с 8%). В то же время недоверие (с 14% до 4%), антипатия (с 11% до менее 1%) и скепсис (с 8% до 1%) встречаются теперь редко. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сергей Герасимов. Клятва сибирских партизанов. 1933

Индекс патриотизма после подъема в октябре 2014 года несколько ослабил позиции. Однако в целом уровень патриотизма в стране остается высоким: патриотические чувства разделяют 80% жителей России.

Чувство долга перед Отчизной в стране очень сильно: 65% поддержали бы решение своих близких пойти на войну в случае необходимости (в т.ч. 49% посоветовали бы им отправиться прямо на линию фронта).

Большинство опрошенных (56%) также выражают готовность в случае войны оказать ту или иную финансовую помощь: 39% согласны отдать четверть зарплаты государству в качестве военного займа, еще 17% — выделить несколько меньшую часть своих доходов.

Опрос проведен 18−19 июня 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки (не превышает 3,5%.