Омск, 22 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Авиалайнер Airbus А320 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) — Омск, совершил аварийную посадку в омском аэропорту, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте СКР.

Robert Underwood Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот

Причиной посадки в аварийном режиме явилось ошибочное срабатывание сигнализации, сообщившее экипажу о выпуске не всех стоек шасси.

Воздушное судно ушло на второй круг, наземные службы аэропорта Омска визуально подтвердили выпуск всех шасси, после чего была осуществлена посадка.

Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Авиалайнер повреждений не получил.