Рига, 22 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Глава правительства Латвии Марис Кучинскис заявил, что считает необходимым начать лично обращаться к русскоязычным жителям страны с целью рассказать им, как действует направленная на них «пропаганда Кремля», сообщает LETA.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Кремль с Большого Каменного моста

По его словам, это поможет бороться с попытками России «завоевать умы латвийцев». При этом Кучинскис подчеркнул, что всем жителям Латвии следует понимать — «в Латвии единый флаг и единый порядок».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, опрос, проведенный центром безопасности и стратегического анализа Национальной академии обороны о возможностях дестабилизации общества, показал, что с утверждением о том, что в Латвии возрождается фашизм, согласны или частично согласны 30,9% населения. 21,7% считают, что права и интересы русских в Латвии нарушаются в такой мере, что требуется вмешательство России. 27% населения заявили, что в Латвии дискриминируются люди, не знающие латышский язык, а 21,4% позитивно оценивают то, что 9 мая на улицах используется российская символика — флаги и георгиевские ленточки.