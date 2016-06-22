Москва, 22 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий выращивание растений с использованием ГМО-технологий, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. «Запрещаются выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии, содержащие генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом естественных (природных) процессов», говорится в тексте документа.

ftimes.ru Ненатуральные продукты — табу

Исключение делается для «выращивания и разведения таких растений и животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ».

По результатам мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, правительство РФ вправе установить запрет на ввоз на территорию России генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, и (или) продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, следует из текста законопроекта.

Третье чтение правительственной инициативы намечено на 24 июня.