Махачкала, 22 июня, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Сожженная школа в селе Телетль Шамильского района Дагестана — дело рук боевиков. По информации источника в правоохранительных органах, шесть злоумышленников, проникнув в школу, связали сторожа и подожгли здание учебного заведения, пишет РИА «Дагестан». Личности поджигателей пока не установлены.

Ada Be Пожар в доме

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в одной из школ в Шамильском районе Дагестана произошел в ночь со вторника на среду, 22 июня. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену МЧС по региону в 00:15. Площадь возгорания составила 200 кв. м. В 04:15 огонь был ликвидирован. Учебный корпус телетлинской школы сгорел полностью

Как сообщили в управлении МЧС по Республике Дагестан, в результате инцидента никто не пострадал.

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Напомним, подобный случай произошел в селе Джули Табасаранского района в апреле текущего года. Неизвестные, одетые в камуфляж и вооруженные автоматами, подожгли здание сельской школы. Преступники были вооружены. Они произвели несколько выстрелов, а также ограбили расположенный вблизи магазин.

Подозреваемым в поджоге школы считался боевик из бандгруппы «Южная» Расмин Магомедов. 21-летний местный житель ушел «в леса», по словам односельчан, несколько лет назад и находился в розыске.