Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Выставка реальных образцов оружия и военной техники времен Великой Отечественной войны второй день проходит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Техника представлена в рамках военно-патриотической акции «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда», приуроченной к 75-летию начала войны.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военная техника на Дворцовой

Вся представленная военная техника была найдена на местах боев за Ленинград и отреставрирована специалистами Военно-исторического центра СЗФО и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

На Дворцовой площади выстроились танки КВ, Т-34, Т-60, Т-70 и Т-38, военный тягач Т-60 — трактор «Сталинец», автомобили ЗИС-5, ГАЗ 67, ГАЗ М1, ГАЗ 0330, артиллерийские орудия.

Посетители выставки могут узнать не только о самой военной технике, но и о судьбе ее экипажей. Выставка будет работать до 24:00 22 июня.