Москва, 22 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Мало кто мог предположить в первый день Великой Отечественной войны, чем она обернётся. Об этом 22 июня на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свеча

«Каждый год в этот день думаю о том, где и как застало людей сообщение о вторжении. Кто-то предполагал заранее, кто-то узнал по радио или от знакомых. Вероятно, мало кто мог предположить, чем это всё обернется. Вот так, в один день жизнь миллионов людей перевернулась. Очень страшно. Безумно страшно это представлять», — написала Захарова.

По её словам, сегодня все привыкли к миру: «Для нас это норма, естественное положение вещей. Хотя это совсем не так. С каждым годом всё отчетливее понимаю, что это искусственное, рукотворное и очень трудоёмкое состояние».

Напомним, 22 июня 1941 года на рассвете гитлеровская Германия без объявления войны напала на СССР. В первые дни нападения были убиты тысячи советских солдат и мирных граждан. Всего в войне погибло около 26 миллионов советских граждан.