Краснодар, 22 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае уже через несколько дней более четырех тысяч одиннадцатиклассников навсегда покинут школьные стены и отправятся во взрослую жизнь. Выпускные была в школах краевой столицы пройдут 26 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

violey Выпускной

Более 8 тыс. выпускников девятых классов уже получили аттестаты. Что касается одиннадцатиклассников, то, по информации директора департамента образования администрации Краснодара Алексея Некрасова, в подавляющем большинстве аттестаты им вручат непосредственно в школах. Только несколько образовательных учреждений проведут мероприятия в краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора, в краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького и на других концертных площадках.

За день до этого события — 25 июня — на площади перед зданием Законодательного собрания края состоится губернаторский бал, в котором примут участие около 230 лучших краснодарских выпускников — стобалльников по ЕГЭ, победителей различных конкурсов и олимпиад, призеров спортивных соревнований. Начнется мероприятие с шествия представителей всех муниципальных образований от улицы Красной до место проведения бала, где состоится торжественная часть, затем пройдут конкурсы, дискотека и в завершении — праздничный салют.

В 2016 году традиционный губернаторский бал пройдет уже в 11 раз.

В городе-курорте Сочи выпускной для школьников традиционно состоится в концертном зале «Фестивальный». Бал предваряется торжественным шествием выпускников, которое пройдет от северного мола морского порта до концертного зала. В течение часа перед началом сценического действия выпускники смогут принять участие в работе различных анимационных площадок: в конкурсе бальных танцев, загадать свое сокровенное желание с помощью волшебного шара, запечатлеть себя в образе «Звезды выпускного». Юноши-кавалеры смогут посоревноваться в меткости и в награду получить приз для своей дамы сердца или попробовать свои силы в известном салонном развлечении — серсо. Девушки-выпускницы смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению бутоньерок и украшений для волос.

С 2013 года был введен дресс-код, обязательный для всех участников бала — выпускников, учителей, родителей, гостей: для дам — одноцветные вечерние платья в пол; для кавалеров — черные или темно-синие костюмы, белые рубашки, бабочки. После сценического действия на двух площадках «Фестивального» пройдут дискотеки. В заключение вечера состоится праздничный фейерверк.

Предпримут в крае и меры безопасности для беспрепятственного прохождения колонны выпускников школ и проведения праздничных мероприятий. Так, 25 июня в районе улиц, примыкающих к Законодательному собранию края, с 12:00 до 23:00, будет временно ограничено движение автотранспорта.