Вашингтон, 22 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Голливудская актриса Ума Турман сломала несколько костей при падении с лошади во время тренировок: молодой жеребец, испугавшись, уронил актрису, сообщает портал Page Six

Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». реж Квентин Тарантино. 1994. США Ума Турман плачет

Представители актрисы обнародовали историю с несчастным случаем после того, как Турман заметили посетители ресторана на острове Сен-Бартелеми (Франция): создалось впечатление, что она сломала бедренную кость. Вместе с актрисой в ресторане находились её дети.

Оказалось, что женщина получила многочисленные переломы, объезжая молодого жеребца. «Он сбросил её, она сломала несколько костей», — сказал представитель актрисы.

Напомним, что Уме Турман в настоящее время 46 лет. Наиболее известны зрителями такие фильмы с её участием как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Гаттака».