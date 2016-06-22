Москва, 22 июня, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Жаркая погода, которая установилась в столице, не мешает стабильной работе столичных автобусов, троллейбусов и трамваев — транспорт ГУП «Мосгортранс» в полном объеме прошел необходимое техническое обслуживание. Все маршруты крупнейшего столичного перевозчика функционируют в штатном режиме, сообщается на портале перевозчика.

Винсент Ван Гог. Сеятель при заходящем солнце (фрагмент). 1888

«Общественный транспорт Москвы полностью готов к работе при высоких температурах. Очень важно, чтобы в жаркие летние дни жителям столицы было комфортно совершать поездки по городу. Сегодня 4,4 тысячи транспортных средств Мосгортранса — свыше половины парка — оснащены кондиционерами или системой климат-контроля. Работоспособность оборудования, влияющего на температуру в салоне и безопасность в пути, находится на особом контроле у наших специалистов», — заявил руководитель предприятия Евгений Михайлов, добавив, что пассажиров просят оперативно сообщать любую информацию о неисправности климатического оборудования в наземном городском транспорте.

В пресс-службе перевозчика также отметили, что для удобства москвичей на летний период в столице изменились некоторые маршруты до городских зон отдыха и открылись сезонные направления наземного транспорта. В Моргортрансе также проявили заботу о сотрудниках: на конечных станциях маршрутов водителям обеспечен неограниченный доступ к воде. Водители автобусов, троллейбусов и трамваев перед выходом на линию проходят обязательный предрейсовый медицинский осмотр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы троллейбусы заменят на современные автобусы высокого экологического класса. По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, это связано с тем, что городская контактная троллейбусная сеть очень сильно изношена.