Вашингтон, 22 июня, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В состав авиации корпуса морской пехоты США возвращены списанные истребители-бомбардировщики F/A-18C Hornet с «кладбища авиатехники» в Аризоне, сообщает телеканал Fox News.

mashleymorgan Самолёт F/A-18 Hornet

Такое решение вызвано задержкой поставок новых истребителей F-35. Списанные ранее самолеты планируется модифицировать и довести до стандарта «С+». Соответствующий контракт подписан между корпорацией Boeing и Корпусом морской пехоты в 2014 году.

Сообщается, что на данный момент завершены работы по восстановлению двух из 30 старых истребителей.

Стоит отметить, что новые истребители F-35 должны были поступить на вооружение в 2006 году. Из-за этого корпус морской пехоты США отказался от истребителей Super Hornet, как от слишком дорогой переходной модели.

Напомним, производство ранних моделей F/A-18 было прекращено в 2001 году. Вместе с тем, проект истребителя-бомбардировщика F-35 заработал репутацию самого дорогостоящего и самого проблематичного в истории авиации США.