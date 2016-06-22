Южно-Сахалинск, 22 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Иностранный судовладелец оштрафован за незаконный промысел краба в Охотском море, судно браконьеров изъято в пользу государства, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

Google.Images Незаконный вылов рыбы

Судно «Шторм» под флагом Тоголезской Республики задержали у берегов Сахалина российские пограничники, на борту находилось 10 т краба стригуна-опилио, при этом документы, подтверждающие разрешение на промысел, отсутствовали. На судно был наложен арест.

Впоследствии, согласно решению городского суда Южно-Сахалинска, на зарубежную компанию, владеющую судном, был наложен штраф в размере 3,9 млн рублей, а судно браконьеров конфисковано в доход государства.