Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Два гималайских медведя сбежали из клетки центра животных «Велес» под Санкт-Петербургом. Как передает Life78, ЧП произошло во вторник, 20 июня, в деревне Рапполово Всеволожского района.

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«После лечения зверей и уборки работники не закрыли заслонку в клетку и медведи выскочили наружу, — говорится в сообщении. — Оба никогда не жили на воле — всю жизнь прожили в питомнике — и поэтому очень испугались».

Специалистам удалось довольно быстро поймать одного хищника, местонахождение второго до сих пор не известно, рассказал основатель центра диких животных «Велес» Александр Фёдоров.

«Занимаемся сейчас поисками медведя, — говорит он. — Надеемся вскоре его найти. Если кто-то его увидит, то просим не подходить близко и срочно сообщить об этом нам. Он может забраться на дерево».

При этом Фёдоров добавил, что весит хищник около 130−140 кг.