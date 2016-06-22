Москва, 22 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Законопроект, учреждающий региональные награды и почетные звания, внес в заксобрание Владимирской области член Совфеда Антон Беляков, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Инициатива также предусматривает учреждение звания «Ветеран труда Владимирской области».

Александр Дейнека. Стахановцы. 1937

«Согласно Уставу, Владимирской областью могут учреждаться награды, почетные звания и премии Владимирской области, — отметил Беляков. — Однако, до настоящего времени нормативный акт, устанавливающий соответствующий перечень наград и почетных званий, не был принят».

«Может сложиться впечатление, что исполнительная и законодательная власти нашей области не стремились поощрять жителей региона и отмечать их значительные достижения. В других субъектах РФ уже давно приняты законы, предусматривающие широкий перечень региональных наград», — отметил парламентарий.

Внесенным законопроектом предполагается учредить такие награды, как почетные знаки «Святой Владимир», «Слава матери», «Отцовская доблесть», знак отличия «За честь и мужество», а также «Ветеран труда Владимирской области». «Сейчас ударник труда, как говорили раньше, «стахановец», несмотря на значительный стаж и профессиональные заслуги, не имеет возможности претендовать на федеральное звание «Ветеран труда» только потому, что у него нет государственных или ведомственных наград. Мы хотим исправить эту несправедливую ситуацию и предоставить право передовикам труда получить звание «Ветеран труда Владимирской области», — говорит сенатор. «Тем более, что во многих субъектах, в том числе в Республике Алтай и Марий Эл, Ленинградской области, региональное звание «Ветеран труда» уже учреждено», — пояснил сенатор.

Звания «Ветеран труда Владимирской области» могут быть удостоены лица, достигшие установленного законодательством пенсионного возраста, постоянно проживающие на территории Владимирской области, осуществляющие трудовую деятельность на территории Владимирской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, награжденные соответствующими знаками отличия Владимирской области.

«В ходе поездок по региону я регулярно встречаю людей, чей самоотверженный труд, отвага и мужество заслуживают не только безмерного уважения, но и признания со стороны государства. К сожалению, органы исполнительной и законодательной власти Владимирской области в силу обстоятельств, о которых можно только догадываться, не часто премируют выдающихся жителей региона. После принятия нашего законопроекта, лица, представленные к наградам и почетным званиям Владимирской области, получат право на соответствующие денежные выплаты и льготы», — заключил Беляков.