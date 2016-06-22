Токио, 22 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Глава Минобороны Японии Гэн Накатани отметил 22 июня, что последний запуск баллистической ракеты КНДР свидетельствует о прогрессе в ракетной программе Северной Кореи, сообщает Associated Press.

Times Asi Запуск ракеты

По словам чиновника, успехи Пхеньяна в области создания баллистических ракет могут привести к дальнейшему повышению потенциала страны, в результате чего КНДР сможет нанести удары по всей территории Японии.

В оборонном ведомстве Японии отметили также, что запущенная 22 июня ракета — по данным Южной Кореи, принадлежащая к классу «Мусудан» — достигла высоты в 1 тыс. км.

«Мы должны рассматривать это как успех», — заявил аналитик южнокорейского Научно-технологического института Ли Чун Гён. «До этого ни одна ракета не достигала такой высоты».