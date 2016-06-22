Мурманск, 22 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Государственной жилищной инспекции по Мурманской области предстоит разобраться в очередном конфликте ресурсников и исполнителей коммунальных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Мурманская ТЭЦ».

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«Предприятие направило обращение с просьбой провести проверку по факту выпуска квитанций за тепловую энергию ТСЖ «Шабалина» и ТСЖ «Северное сияние», — отметили в организации. — Договоры теплоснабжения с исполнителями коммунальных услуг были расторгнуты с 1 мая 2016 года по причине накопления задолженности. В июне жители обслуживаемых ТСЖ «Шабалина» и ТСЖ «Северное сияние» домов получили отдельные квитанции за отопление и горячее водоснабжение с указанием реквизитов ПАО «Мурманская ТЭЦ». Однако ТСЖ продолжили выпуск собственных платёжных документов».

В Мурманской ТЭЦ настаивают: такие действия ведут к дальнейшему росту задолженности.

К слову, о своём намерении перейти на прямые платежи, которые, в свою очередь, могут быть спасением от задолженностей в сфере ЖКХ, мурманские ресурсники говорят давно. К тому же, как сообщало ИА REGNUM, они считают, что, исключая из финансовой цепочки управляющие компании и ТСЖ, можно повысить процент собираемости платежей с собственников жилья.

Отметим, на сегодняшний день ТСЖ «Северное сияние» накопило долг 13,3 млн рублей, ТСЖ «Шабалина» — 20,5 млн рублей. В общей сложности эти ТСЖ обслуживают более 10 домов Мурманска.

Напомним, в Мурманской области существует устойчивая тенденция к увеличению задолженности перед ресурсниками. Только за период отопительного сезона 2015−2016 гг задолженность перед Мурманской ТЭЦ выросла более чем на 300 миллионов рублей.