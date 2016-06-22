Челябинск, 22 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов Челябинской области приняли активное участие в проведении акций, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Верещагин. Место битвы. 1880

Сотрудники МЧС помогли подготовить и провести выставку на главной пешеходной улице Челябинска — Кировке «Искать. Нельзя забыть!», организованную Челябинской региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Ориентир» и региональным отделением движения «Бессмертный полк». А накануне, 21 июня в 20:00 на площадке у памятника героям-танкистам состоялась акция «Свеча памяти». Горожанам раздавали зажженные свечи, которые челябинцы несли к памятнику героям-танкистам, где из лампад была выложена цифра «75». В вечернее время мерцающие цифры смотрелись впечатляюще, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Организатор мероприятий, сотрудник челябинского МЧС и один из организаторов поискового отряда «Ориентир» Евгений Кочетов, отметил, что свечи, зажженные вечером 21 числа горели до 05:00 22 июня, пока естественным образом не потухли. Многие жители, школьники приходили специально посмотреть и поучаствовать в акции. Как уточнил активист, акция в проведенном формате стала возможна благодаря гранту администрации Челябинска. Полученная сумма была потрачена на свечи, форму для детей, буклеты с информацией, при этом никто зарплату за организацию акций не получал. Наоборот, помимо гранта была помощь от предприятий и организаций города, например, таких как Челябинский цинковый завод, МЧС по Челябинской области, «Бессметрный полк» и «Волонтеры Победы», — отметил Евгений Кочетов.

Представители челябинского Министерства внутренних дел провели свои мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Так сотрудники МВД из Октябрьского и Еманжелинского района приняли участие в общероссийской акции «Завтра была война». В ходе акции собравшиеся на городском мемориале делились историей своих близких, участников трагических событий 1941-го года, молодому поколению напомнили о событиях 75-летней давности. После минуты молчания в память о погибших присутствующие возложили цветы к Вечному огню, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, павших в годы Великой Отечественной войны сегодня, 22 июня, вспоминают по всей стране. Ровно 75 лет назад германские войска напали на Советский Союз.