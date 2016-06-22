Архангельск, 22 июня, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Директор Красноборского детского дома, откуда вчера вечером пропали двое воспитанников, отстранена от должности, в районе развёрнут штаб по поиску детей, привлечены все имеющиеся силы и средства. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ходе сегодняшнего селекторного совещания с главами муниципальных образований, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона потребовал выяснить все обстоятельства ЧП и принять все необходимые меры к поиску пропавших воспитанников Красноборского детского дома.

«Двое детей пропали. Это чрезвычайная ситуация. На фоне последних событий руководитель учреждения допустил выход детей за пределы территории детского дома под руководством человека, который не имеет права организовывать эту работу. Директор Красноборского детского дома на данный момент отстранена от должности, проводится служебное расследование», — сказал Игорь Орлов.

Губернатор заявил, что сегодня подпишет указ, который усилит ответственность глав муниципальных образований и руководителей профильных ведомств и учреждений за ненадлежащую организацию безопасного отдыха детей.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований, руководителей социальных и образовательных учреждений области о персональной ответственности за выполнение всех требований по организации отдыха детей. Если кто-то не относится к этому серьезно, нам с ними не по пути», — сказал Игорь Орлов.

Поисковую операцию начали сразу после исчезновения детей. К поискам были привлечены спасатели из Котласа и Коряжмы, специалисты ГИМС. На место выехал министр образования и науки области Игорь Скубенко. В Красноборский район направлены дополнительные силы и средства из Архангельска: поисково-спасательные группы областной службы спасения, водолазы Центральной спасательной станции, две группы кинологов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 21 июня 2016 года воспитанники детского дома в составе группы из 9 человек в сопровождении инструктора по труду прибыли в лес для заготовки березовых веников. По недосмотру сотрудника детского дома, трое из воспитанников пошли купаться в реке и начали тонуть. Местным жителям удалось спасти одного ребенка. Поиски тел еще двух несовершеннолетних продолжаются в настоящее время. Возбуждено уголовное дело.