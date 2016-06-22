Чебоксары, 22 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает расти число отравившихся в детском саду в Новочебоксарске. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора, число пострадавших достигло 32 человек, из них 30 — дети.

cap.ru Глава Минздрава Алла Самойлова и глава управления Роспотребнадзора Надежда Луговская посетили инфекционное отделение больницы

В детском саду Новочебоксарска зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди воспитанников и сотрудников. Первоначально сообщалось о 12 отравившихся детях, которые были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы — в настоящее время число пострадавших достигло 30 человек. Помимо воспитанников детсада, в больницу попали двое взрослых. По данным Минздрава Чувашии на 21 июня, состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело (п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция средней степени тяжести. «По предварительным данным, все отравившиеся принимали пищу 17 июня во время нахождения в детском саду и на следующий день почувствовали недомогание», — сообщали ранее в региональном СУСК, отмечая, что диагноз уточняется.

С 20 июня проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, направленное на установление причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционного заболевания. Деятельность учреждения приостановлена до 27 июня 2016 года. В связи с ЧП управлению Роспотребнадзора совместно с администрацией Новочебоксарска поручено провести гигиеническое обучение всех сотрудников детских садов и школ, школьников, детсадовцев и их родителей. Также поручено усилить санитарно-эпидемиологические требования к пищеблокам в образовательных учреждениях, принять меры по обеспечению их качественными продуктами питания.