Иваново, 22 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Бывший депутат Ивановской городской думы Евгений Лазарев отправится в колонию строгого режима на 8,5 лет. Такое решение вынес сегодня, 22 июня, Фрунзенский районный суд Иванова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Лазарева признан судом виновным в вымогательстве. Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в августе 2015 года Лазарев, являясь депутатом Ивановской городской думы, потребовал у своего знакомого, занимавшегося бизнесом по прокладке канализационных и газовых сетей, передать ему 3 млн рублей. По утверждению Лазарева, в 2011 году знакомый сорвал ему крупную сделку с ремонтно-строительным управлением МВД России, и он не получил доход в указанной сумме. Чтобы получить три миллиона, экс-депутат не остановился перед запугиванием и угрозами, пообещав, что в случае неисполнения требований о передаче денег «люди» вывезут бизнесмена в багажнике за пределы Иваново в лес. В результате бизнесмен написал две расписки, каждая на сумму 1 млн 500 тысяч рублей, а также передал имевшиеся при нем 100 тыс. рублей. Еще через две недели экс-депутат забрал у своего «должника» телефон, ключ от автомобиля и сумку, в которой находились принадлежащие потерпевшему вещи и личные документы (в том числе паспорт), а затем — автомобиль Honda CR-V, принадлежащий бизнесмену.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Фрунзенского района г. Иваново, Лазарев осужден к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 200 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.

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Добавим, что летом 2015 года Лазарев пытался вновь баллотироваться в депутаты гордумы нового созыва и даже был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Ивановской городской думы по одномандатному округу № 14 от регионального отделения партии «Справедливая Россия», однако в августе был арестован.

Сейчас ивановские следователи расследуют дело в отношении экс-главы города, экс-председателя гордумы Вячеслава Сверчкова, в суд в феврале было передано дело в отношении его зама Сергея Морозова. Речь идет об обвинении в получении крупных взяток.