Москва, 22 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. На востоке столицы стражи порядка вызволили из запертой квартиры двух детей 4 и 5 лет. Женщина оставила малышей одних и ушла, полицию через два дня вызвали соседи, сообщает 22 июня Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

bobr ment Запертая дверь

Жители дома в районе Перово на протяжении двух суток слышали детские крики и плач, доносящиеся из-за запертой двери одной из квартир. На третий день граждане вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли замок и обнаружили в жилище четырехлетнюю девочку и ее пятилетнего брата.

Мальчик пояснил, что их мама ушла два дня назад. Еды в квартире практически не было. В настоящее время малышей передали сотрудникам опеки, полицейские установили личность матери. Выяснилось, что в отношении 28-летней женщины ранее уже составляли административные протоколы о ненадлежащем воспитании детей.

Вопрос о возбуждении в отношении нерадивой матери уголовного дела будет решен по окончании доследственной проверки.